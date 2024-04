Giugliano-Casertana 1-1: Curcio e Ciuferri i marcatori al De Cristofaro

Un pari (1-1) che ben rispecchia l'andamento della gara. Meglio la Casertana nel primo tempo, più intraprendenti i tigrotti di Bertotto nella ripresa.

Match non spettacolare, ma intenso sotto il profilo agonistico e giocato a viso aperto da entrambe le formazioni. La gara si sblocca al 12': è Curcio di testa, sugli sviluppi di un corner, a portare in vantaggio i falchetti. La squadra di Bertotto accusa il colpo, ma nella ripresa la reazione non manca.

L'inserimento di Balde conferisce nuova linfa al gioco dei padroni di casa, che acciuffano il pari con Flavio Ciuferri. L'ex Roma controlla bene in area di rigore e con una girata di sinistro fa secco Venturi.