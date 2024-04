Francavilla-Juve Stabia 1-1: decide un eurogol di Guarracino

Terzi pari di fila per la Juve Stabia, ma a Francavilla alla capolista è mancato davvero solo il colpo del ko in una sfida vissuta intensamente, contro una delle compagini ancora in piena lotta play-out.

Un testa coda con oltre un centinaio di supporter provenienti da Castellammare nonostante l’orario ed una trasferta lunga, giunti in Puglia per sostenere l’undici di Pagliuca, già promosso in serie B.

Il tecnico toscano conferma tra i pali Esposito, per un leggero infortunio di Thiam, a centrocampo c’è Gerbo, inedito il trio avanzato con Mosti alle spalle di Piscopo e Piovanello. La prima occasione è dei biancazzurri, con Izzillo che pesca Neglia nel cuore dell’area, ma Esposito si supera in angolo. Allla mezzora la Juve Stabia risponde con Baldi che si vede respingere la conclusione dalla traversa.

Ripresa più accesa. Il Francavilla prova ad alzare il baricentro, e con Artistico (1’) incrocia di testa, ma la sfera si spegne sul fondo. Un minuto appena e Di Marco fa tutto da solo, ma il diagonale in area trova solo l’esterno della rete. Juve Stabia viva, al 14’ lancio dalle retrovie per Gerbo, errore della difesa pugliese con Branduani che deve uscire quasi a metà campo per anticiparlo. 17’, la grande occasione del vantaggio è per Neglia, lanciato sul filo del fuorigioco da Artistico.

Esce Esposito a chiedere lo specchio, ed il tiro termina sul fondo. La sfida si decide alla mezzora. Francavilla avanti con Gasbarro che, di testa, sul cross di Ingrosso supera tutti e non lascia scampo ad Esposito. La risposta sessanta secondo dopo, Gauarracino, da poco entrato, riceve da Bellich, e da trenta metri trova l’angolino alla sinistra di Branduani che nulla può per evitare il pari stabiese. Francavilla che non demorde, Laaribi ci prova da fuori area, ma trova solo il fondo.

Piscopo non inquadra la porta (32’), e nel finale è ancora Artistico a cercare il 2-1, ma trova Esposito sul tiro con l’estremo stabiese che si salva in angolo e chiude i conti.