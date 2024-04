Penultima tappa di questa intensa stagione per la Casertana e altro sforzo da compiere per raggiungere la migliore posizione possibile in vista dei playoff. Ostacolo odierno il Giugliano, per un match che si presenta avvincente: innanzitutto perché è un derby, ma anche per le buone prestazioni offerte dai partenopei, che dopo l'arrivo di Bertotto hanno ottenuto risultati tali da consentirgli di centrare con qualche giornata di anticipo la matematica certezza di disputare i playoff.

«Siamo ormai alla parte finale della stagione regolare - dice il tecnico della Casertana Vincenzo Cangelosi - Ci aspetta una partita difficile contro una squadra che ha fatto un ottimo cammino da un certo punto in poi del campionato. Noi, però, dobbiamo guardare a noi stessi e cercare di mantenere ciò che abbiamo costruito in tutto l'arco del campionato, per cui dobbiamo fare di tutto per confermare questa quarta posizione».

Quarto posto che è l'obiettivo più vicino e reale riguardo alle ambizioni di una Casertana che, però, non disdegna di strizzare l'occhio al terzo gradino del podio, distante solo due punti. Ragionamento, però, che resta nel campo delle ipotesi, perché soltanto vincendo a Giugliano si potrebbero alimentare queste speranze. Concorrente principale è il Taranto, staccato di due lunghezze e che stasera ospiterà un Avellino che farà di tutto per ottenere un risultato positivo utile per la conquista della piazza d'onore. Proprio da Taranto, tuttavia, giunge la notizia di un club ionico deciso di rivolgersi al Collegio di Garanzia del Coni avverso la penalizzazione di quattro punti rimediata per irregolarità amministrative, dopo essersi visto respingere il ricorso nei primi due gradi di giudizio. Una situazione che mette in pericolo la regolare disputa dei playoff, che potrebbero addirittura subire una sospensione, come, tra l'altro, richiesto dallo stesso Taranto nel comunicato ufficiale diramato ieri mattina.

Tornando al calcio giocato, in ottica formazione, Cangelosi recupera un po' di gente soprattutto a centrocampo, a partire da Damian e Matese che hanno scontato i propri turni di squalifica. Qualche dubbio su un possibile impiego dal fischio di inizio da parte di Proietti che già domenica scorsa nel match vinto contro il Picerno era andato in panchina a due mesi esatti dall'infortunio al ginocchio rimediato in occasione del match contro il Catania. «Proietti si è allenato per tutta la settimana - dice Cangelosi - facendo qualcosa di più rispetto a quella precedente. Non ha avuto problemi, per cui è un giocatore totalmente recuperato. Come e quando è possibile utilizzarlo sarà oggetto di valutazioni mie personali perché se è vero che Proietti è un giocatore importante, è altrettanto vero che dobbiamo metterlo nelle condizioni di rendere al meglio per quelle che sono le sue qualità».

Dubbi che Cangelosi scioglierà soltanto nelle ore immediatamente precedenti la partita, tant'è che stamani, prima della partenza per Giugliano, il tecnico palermitano farà sostenere un'ulteriore rifinitura, proprio per capire quale possa essere l'undici per provare a uscire dal "De Cristofaro" con un risultato positivo.

A ogni modo, il rientrante Damian dovrebbe far coppia con Toscano e formare la diga di centrocampo alle spalle dei tre trequartisti del 4-2-3-1 che ultimamente Cangelosi sta utilizzando. In difesa ancora assente Nicoletti, probabile staffetta tra Bocchetti e Sciacca, poiché quest'ultimo si è allenato a singhiozzo in settimana per un problema fisico. Recuperato anche Casoli che, però, partirà dalla panchina. La Casertana, quindi, scenderà in campo con Venturi tra i pali; in difesa Celiento e Bacchetti centrali con Calapai e Anastasio sugli esterni; Toscano e Damian a centrocampo; in avanti, infine, Carretta, Curcio e Tavernelli, in linea, ad agire alle spalle di Montalto, terminale offensivo di riferimento.

Sarà una Casertana in buona compagnia quella che si appresta a disputare questa delicata partita. 455 i ticket venduti: quasi del tutto esauriti, quindi, i 500 biglietti messi a disposizione della tifoseria casertana che potrà sostenere con vigore la propria squadra in un momento così importante della stagione.