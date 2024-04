Turris-Monterosi, con una vittoria può arrivare la salvezza

Servirebbe un’opportuna combinazione di risultati ma già domani la Turris potrebbe tagliare il traguardo della salvezza. Quasi insperata, in qualche fase della stagione. L’impresa passerebbe però – necessariamente – per una vittoria contro il Monterosi, a sua volta a caccia di punti preziosi per restare agganciato al treno playout e scongiurare quel -9 dalla quintultima che precluderebbe l’accesso agli spareggi salvezza. Poi toccherebbe - inevitabilmente - tendere l'orecchio agli altri campi: nell'ipotesi di vittoria contro i laziali, i corallini potrebbero festeggiare la salvezza in caso di sconfitta del Monopoli a Crotone, oppure se Potenza e Virtus Francavilla (che poi si affronteranno all'ultima giornata) non dovessero andare oltre il pareggio.

Vittoria unico obiettivo, insomma, per i corallini. Mentre in città l’aria è quasi elettrica. «Percepiamo che c’è grande attesa da parte di tifosi e città – così mister Menichini a margine della rifinitura del Liguori –, come del resto da parte di tutto noi.

Sarà una partita difficile, come tutte. Conosco bene il Monterosi, ha le nostre stesse – grandi – motivazioni, perciò sarà dura. Ma noi ci siamo preparati serenamente, come facciamo da settimane».

Sul Monterosi: «È partito male ma con Scazzola sta avendo un gran rendimento. Sta facendo un buon percorso, pur pagando inevitabilmente le difficoltà precedenti. Riesce a trovare col con una certa continuità e questo lo rende un avversario pericoloso. Conosco il gruppo dei veterani che avevo l’anno scorso: gente con carattere e carisma. Emozione da ex? Fa sempre piacere incontrare ragazzi con cui hai vissuto momenti esaltanti: il primo anno abbiamo centrato i playoff e siamo usciti senza perdere, il secondo abbiamo ottenuto la salvezza fra tante vicissitudini. Porterò sempre un gran ricordo di questi ragazzi».

Obiettivo vittoria: «Noi dobbiamo provare ad ottenere il massimo da queste due partite. Senza se e senza ma. Formazione? Deciderò in ultimo».