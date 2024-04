I forfait di Improta e Ciciretti indurranno Auteri a ridisegnare ancora una volta l'undici di partenza nella sfida di domani contro il Latina.

Il tecnico in compenso, rispetto al derby di Avellino, recupera Benedetti (che ieri è tornato in gruppo) e soprattutto Lanini, che intende riproporre da titolare nonostante sia fermo da un mese. Le prove effettuate finora vanno in questa direzione, ma la formazione iniziale è ancora abbastanza lontana dall'essere decisa.

APPROFONDIMENTI Avellino, per i Lupi c'è poco spazio per la fantasia Benevento, l'attesa: tutto si gioca in 180 minuti Giugliano-Casertana: i rossoblu devonno congelare il quarto posto

Le operazioni

Il primo dubbio riguarda la difesa, dove Capellini, alla luce delle ultime prestazioni, sembra marciare spedito verso la riconferma, ma Terranova è sempre in agguato. Attenzione però sempre a qualche altra sorpresa che può attenere alla retroguardia. Per esempio, «don Tano» anche ieri ha provato la difesa a quattro e c'è da scommettere che prima o poi prenderà in considerazione questa opzione pure in partita.

Non è chiaro però se questo avverrà già contro il Latina per quella che sarà l'ultima gara interna della stagione regolare. Sulle corsie non paiono esserci alternative a Simonetti e Masciangelo. Benedetti si è appena ripreso dal problema al gemello mediale del polpaccio, Rillo ha lavorato a parte pure ieri. Auteri potrebbe pensare di schierare Karic a destra (con Simonetti spostato a sinistra, dove di sicuro rende meglio e lo si è visto pure ad Avellino nel finale) come ha fatto con la Juve Stabia nella ripresa, ma lui stesso ha spiegato che si è trattato di una soluzione-tampone.

In mediana Talia e Nardi stanno lasciando intravedere una discreta intesa per cui in quella zona l'allenatore preferisce non toccare nulla. In attacco diversi punti interrogativi, considerato che anche ieri Pinato è stato provato nel tridente con la posizione ibrida come avvenuto al «Partenio-Lombardi» lunedì sera. Auteri deve scegliere se insistere con l'ex Venezia e Pordenone da trequartista oppure tornare ai tre in linea. In quest'ultimo caso, si profilerebbe il rilancio di Ciano dal primo minuto nel ruolo solitamente occupato da Ciciretti sulla destra. Con il probabile impiego di Lanini dall'inizio, l'altro posto se lo contenderebbero Perlingieri, Ferrante e Starita.

Con quest'ultimo in campo, Lanini agirebbe da centrale, diversamente, se dovesse toccare a uno degli altri due, il bomber ex Reggiana verrebbe dirottato sulla sinistra. Con Pinato rifinitore le punte effettive sarebbero soltanto due, e a quel punto il tecnico punterebbe su Perlingieri e Starita o Perlingieri e Lanini, che finora però non hanno mai giocato insieme. Le combinazioni sono diverse, così come pure le idee, o perlomeno questo lasciano trasparire le sedute espletate fino alla giornata di ieri. È evidente che con Auteri tutto possa cambiare dalla sera alla mattina, perché il tecnico valuta anche il più piccolo dettaglio.

L'attesa

Per adesso in pochi sono certi del posto, il cerchio si stringerà dopo la sgambatura prevista per questa mattina all'antistadio «Imbriani», ma ci sarà pure la rifinitura di domani per la cura degli ultimi accorgimenti. Sempre nella giornata odierna, Auteri alle 12 terrà la rituale conferenza stampa pre-gara. Poi la squadra pranzerà e nel pomeriggio si trasferirà nel ritiro di Venticano, presso l'Hotel «Europa - Villa Il Sogno», abituale quartier generale dei giallorossi per le gare casalinghe.

Ancora al ralenti la prevendita per la giornata giallorossa: chiusa la prelazione abbonati, da ieri tutti possono acquistare i ticket (a prezzo agevolato o scontato), che al momento superano di poco le mille unità (per la precisione 1.031), quando mancano due giorni pieni al fischio d'inizio del match. Sono 60 i ticket acquistati dai tifosi del Latina, la cui prevendita si chiuderà stasera alle 19. I sostenitori della «Strega» avranno invece tempo fino domani sera, cioè pochi minuti prima dell'avvio del match. Il rischio concreto è che, in termini di presenze, non si raggiunga neppure il numero di abbonamenti sottoscritti per la stagione corrente, che equivale a 3.740 unità.