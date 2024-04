Cresce l'attesa per la Casertana in vista del derby di domani sul campo del Giugliano. E cresce soprattutto nella tifoseria rossoblu, per una gara che può valere davvero tanto nella lotta per la migliore posizione possibile nella griglia di partenza dei playoff.



Dei 500 tagliandi messi a disposizione per i tifosi casertani ne sono rimasti appena una sessantina, per cui è facile prevedere il sold out del settore ospiti in considerazione del fatto che la prevendita termina alle 19 di oggi. Del resto, l'esito negativo del ricorso presentato dal Taranto avverso la penalizzazione di 4 punti rimediata per inadempienze amministrative (gli ionici restano a due lunghezze di distacco dalla Casertana) hanno restituito ulteriore fiducia nell'ambiente riguardo all'obiettivo quarto posto che consentirebbe alla Casertana di accedere direttamente al secondo turno della post season.

Inoltre, se la Casertana domani sarà impegnata nell'ostico derby contro il Giugliano, squadra che spesso ha espresso un buon calcio, va anche considerata la difficoltà dell'impegno dello stesso Taranto, che allo "Iacovone" ospiterà un Avellino alla ricerca di punti pesanti nella sfida a distanza contro il Benevento nella lotta per la piazza d'onore alle spalle della promossa Juve Stabia. Senza considerare, poi, che lo stesso Benevento sopravanza di appena due punti la Casertana che, pertanto, strizza l'occhio a quella terza posizione che la proietterebbe direttamente alla fase nazionale dei playoff.



Si resta, ovviamente, nel campo delle ipotesi perché tutte le supposizioni del caso non avrebbero senso se da Giugliano la compagine rossoblu non dovesse tornare con un risultato positivo. Concentrazione al massimo, quindi, per Curcio e compagni per una partita in cui Cangelosi avrà qualche possibilità nella scelta della formazione da mandare inizialmente in campo, in particolare a centrocampo, reparto che nelle ultime uscite era desolatamente ridotto ai minimi termini.

Contro il Picerno erano addirittura appena due i mediani utilizzabili, con Proietti, non al meglio dopo il rientro dall'infortunio che l'ha tenuto lontano dai campi di gioco per due mesi, tenuto in panchina. In settimana si è allenato regolarmente con il resto del gruppo, ma resta da capire se è già pronto per partire dal fischio d'inizio oppure giocare qualche scampolo di partita proprio per evitare rischi in vista della seconda fase della stagione.

Tornano disponibili Damian e Matese, dopo aver scontato il loro turno di squalifica: una notizia importante e positiva per il tecnico Cangelosi, poiché un Damian riposato potrebbe essere davvero utile nella composizione della cerniera di centrocampo in coppia con Toscano al quale, data l'assenza di Proietti, sono state affidate le chiavi della cabina di regia del gioco rossoblu. Damian, quindi, in sensibile vantaggio su Deli, mentre anche Casoli è rientrato in gruppo avendo risolto i problemi alla schiena che l'hanno costretto al forfait nelle ultime due partite. Per lui, comunque, solo panchina, almeno inizialmente.

Da verificare, invece, le condizioni di Sciacca. Il centrale difensivo ex Foggia è alle prese con una botta rimediata in occasione del match contro il Picerno, per cui è stato costretto ad allenarsi a singhiozzo in questa settimana. Pronto ad entrare in azione Bacchetti che nelle gerarchie di Cangelosi sembra avere preso il sopravvento su Soprano. Confermato, quindi, il 4-2-3-1 che nelle ultime cinque partite ha portato in cassa 13 punti, frutto di quattro vittorie e un pareggio, con appena una rete subita.