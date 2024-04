Respinto il ricorso del Taranto: la Casertana resta a più due sugli jonici e con 4 punti nelle ultime due partite di campionato guadagnerà la matematica certezza del quarto posto in classifica, con uno sguardo sul terzo occupato dal Benevento a più due. La Corte d'Appello Federale, ieri, ha respinto l'impugnativa del Taranto, quinto a meno due dai falchetti, che era stato penalizzato di 4 punti per inadempienze amministrative. In Puglia, ora, attendono il deposito delle motivazioni per valutare ulteriori eventuali ricorsi dinanzi al Collegio di garanzia del Coni. Con poche speranze comunque, perché pare che di mezzo ci sia il mancato rispetto di termini perentori da parte del club, principio insormontabile per la giurisprudenza sportiva come per quella ordinaria.

Rinfrancata da una notizia comunque positiva e ancor più dai 5 risultati utili consecutivi (4 vittorie e un pareggio) la Casertana si prepara alla partita di domenica alle 20 contro il Giugliano. Sarà foltissimo il seguito di tifosi rossoblu visto che in appena due giorni dall'apertura della prevendita, i 500 biglietti per il settore ospiti del "De Cristofaro" sono stati praticamente polverizzati. Già oltre 400 i posti occupati ieri pomeriggio: esodo vero e proprio di una tifoseria che crede in un finale di stagione esaltante. E ci crede anche la squadra che sta preparando con grande attenzione la partita contro gli uomini di Bertotto. Dopo la doppia seduta di mercoledì, ieri pomeriggio al "Pinto" lavoro prevalentemente tattico. Prima lo studio dei movimenti in fase di possesso palla, poi la partitella di fine allenamento. Il clima è sereno, disteso e in campo, al lavoro duro, si alternano sorrisi e battute tra i calciatori. Superato il momento nero di inizio 2024 la squadra sta ritrovando certezze sul terreno di gioco e con i risultati favorevoli anche un buonissimo umore.

Senza dimenticare la necessità di crescere ancora in vista dei playoff. Soprattutto in termini di concentrazione e cattiveria. La Casertana è vincente ma può fare ancora meglio. Serve soprattutto maggior concretezza in zona gol perché si segna ancora poco a fronte delle numerose occasioni da rete che la squadra riesce a costruire con un gioco a tratti anche spettacolare. La solidità difensiva, invece, sta diventando una costante. Contro il Picerno, nell'ultima gara, il portiere Venturi è stato superato da Murano dopo 3 turni consecutivi di imbattibilità. Quel gol però era probabilmente viziato da un fallo precedente su Sciacca. La squadra difende bene e con profitto, pure per il grande lavoro di supporto che gli esterni d'attacco Tavernelli e Carretta stanno svolgendo ancor più da quando si è passati al 4-2-3-1, come confermato da Cangelosi. E con il rientro di un palleggiatore puro come Toscano è anche più semplice gestire il possesso palla.

Non è l'unico recupero importante per il mister che domenica scorsa ha portato Proietti in panchina (a Giugliano tornerà quasi certamente a giocare per uno spezzone di partita) e che in questi giorni ha riportato a lavorare in gruppo Casoli. Con Damian e Matese rientranti dalla squalifica anche il centrocampo è al completo. Una notizia importante per una squadra che da inizio campionato, anche per via della preparazione saltata in attesa del ripescaggio, ha dovuto quasi sempre confrontarsi con un'emergenza numerica in un ruolo o nell'altro per via degli infortuni. Sembra proprio che tutto stia andando al suo posto in vista dei playoff che la Casertana può apprestarsi a giocare candidandosi a interpretare il ruolo della mina vagante del post-season.