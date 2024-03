Scuola, arrivano i «gemelli» di Bénévent l'Abbaye

«Direzione Benevento» per 48 allievi e 9 insegnanti della scuola elementare di Bénévent-L’Abbaye, alla scoperta del patrimonio culturale italiano. L'8 aprile la delegazione proveniente dalla città francese gemellata con il capoluogo arriverà in città per uno scambio culturale senza precedenti, in collaborazione con la scuola «Bilingue».

Il progetto pedagogico previsto dalla scuola in visita nasce da una riflessione co-proposta dal corpo docente e dal Comune di Bénévent-L’Abbaye.

Proprio un anno fa la celebrazione del gemellaggio una cerimonia molto partecipata presso il Teatro Comunale di Benevento. Ora gli insegnanti e gli amministratori locali del Comune francese desiderano da un lato far scoprire la ricchezza del patrimonio culturale della nostra regione ai propri allievi, e dall’altro consentirgli di beneficiare di un’esperienza pedagogica di scambio con una scuola locale, la «Bilingue», già ben predisposta per sua natura ad interscambi studenteschi, ed i cui alunni apprendono ben 4 lingue diverse nel loro quinquennio di studi.

I bambini studieranno l’origine dei nomi delle due città, faranno attività legate al gemellaggio ed alla storia in comune, ed ovviamente comunicheranno in inglese. La finalità di questo scambio risiede, in primis, nell’incontro tra gli allievi francesi ed i loro omologhi italiani, e poi si svilupperà con un incontro successivo, dove la scuola italiana sarà accolta in Francia. La priorità è infatti quella di instaurare una collaborazione tra le scuole che duri nel tempo.