Giro d'Italia nel Sannio, make up alla rete viaria

«Giro d’Italia», il Sannio si prepara alla ribalta televisiva internazionale migliorando le condizioni della viabilità. La Provincia ha affidato con gara d’appalto circa un milione di euro di lavori per due interventi straordinari di manutenzione nel comparto Titerno-Tammaro, interessato dalla tappa del 14 maggio dell'evento, la Pompei-Cusano Mutri (Bocca della Selva).

I lavori, dell’importo rispettivamente pari a 899.566 e 40.777, euro riguardano per circa 250mila euro complessivi la messa in sicurezza dei tratti effettivamente percorsi dai ciclisti durante la gara, mentre il resto del finanziamento è destinato alla messa in sicurezza ed al ripristino di punti saltuari del piano viabile delle arterie della rete provinciale afferenti la direttrice principale attraversata dalla Carovana. Appaltati anche, sulle strade provinciali 77, 78 e 83 altri lavori per il ripristino del piano viabile. Infine, è in corso la gara d’appalto di lavori (spesa prevista 500mila euro) per la strada provinciale 54, afferente la via principale attraversata dalla Carovana del Giro d’Italia, per la tappa del 15 maggio con partenza da Foiano.



«I finanziamenti per tutti questi interventi - spiega il presidente della Provincia Nino Lombardi -, provengono da diverse fonti, compreso l’utilizzo di avanzi di amministrazione del bilancio dell'ente, a dimostrazione dell’attenzione e dell’impegno profusi per garantire nei limiti del possibile la sicurezza nelle percorrenza della rete stradale provinciale».