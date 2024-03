Napoli, 300 studenti in gara per ricordare gli 11 Fiori del Melarancio

Un progetto di sport e condivisione che vuole mantenere vivo il ricordo dei giovanissimi alunni della scuola media Nicolardi: è questo l’intento del “Torneo 11 fiori del Melarancio”, organizzato dal Centro Sportivo D’Ovidio Nicolardi giunto quest’anno alla quarta edizione. Il torneo vuole dare spazio a tutte le associazioni sportive che condividano socializzazione, integrazione, passione agonistica, fair play con giovani atleti che si sono avvicinati al gioco della pallavolo, del basket e del calcio a 5. Quest’anno hanno aderito all’iniziativa oltre al Centro Sportivo D’Ovidio Nicolardi le associazioni sportive: ASD A.G.C.A, Academy Volley Flegrea, ASD Padula, Pianura Volley, Virtus 7 Stelle.

Anche quest’anno gli ideatori del progetto hanno voluto ricordare il tragico incidente avvenuto il 26 aprile del 1983 quando 11 studenti della scuola Media D’Ovidio Nicolardi persero la vita nella galleria del Melarancio sull’autostrada A1 mentre erano in viaggio d’istruzione. «Teniamo molto a questo torneo perché per noi è importante mantenere vivo il ricordo degli 11 ragazzi della nostra scuola che persero la vita in viaggio d’istruzione: abbiamo pensato di farlo con la pratica sportiva affinché i valori sani dello sport fossero associati ai ragazzi del Melarancio - spiega il professore Giuseppe Crosio, promotore della manifestazione - A Maggio a conclusione delle attività organizzeremo una giornata in cui premieremo i vincitori e inviteremo come sempre anche i parenti dei ragazzi del Melarancio. Un ringraziamento alla preside della D’Ovidio Nicolardi, la professoressa Maria Parascandolo, per il sostegno che ha dato alla nostra iniziativa».

Saranno impegnati circa 300 studenti.