«Rummo», body painting per le future mamme

Body painting all'ospedale «Rummo». Lo hanno sperimentato le future mamme che frequentano il corso di accompagnamento alla nascita, presso il Dipartimento materno-infantile al secondo piano del Padiglione San Pio. Qui, con il supporto di vari professionisti - ginecologi, ostetriche, anestesisti e rianimatori, neonatologi, psicologhe, nutrizionisti - è possibile prepararsi ad accogliere i propri neonati\e, con consapevolezza e con serenità.

Durante il settimo incontro del corso le coppie e le ostetriche si sono dilettate, appunto, con il body painting, un'esperienza che è diventata molto di moda tra le donne in gravidanza.

La pancia viene dipinta e decorata con i disegni che preferiscono o in cui si identificano. Ma il body painting, sottolinea l'azienda ospedaliera, «è anche un modo creativo e intimo per vivere soprattutto le ultime settimane di attesa. Permette di massaggiare la pancia in gravidanza,perché le pennellate sono come carezze, non solamente movimenti per stendere i colori».

«Il corso di accompagnamento alla nascita oltre ad essere un valido strumento di informazione per le coppie che attendono l’arrivo di un bambino o di una bambina - afferma Maria Morgante, direttore generale dell'azienda ospedaliera - è anche e soprattutto un momento di condivisione, uno spazio in cui imparare ad accogliere le proprie emozioni, sperimentando il cambiamento. Dipingere il pancione serve anche a familiarizzare con la pancia stessa e prendersi un attimo in più per percepire i movimenti del bambino. Ringrazio tutti i medici ed il personale sanitario impegnato in questo servizio e tutti i cittadini che ci premiano con la loro fiducia».