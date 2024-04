Benevento, arriva la reliquia di san Giuseppe Moscati: la sua vita va in scena al Comunale

Venerdì, alle 19, al Teatro Comunale di Benevento, la delegazione di Benevento dell'Ordine equestre del Santo sepolcro di Gerusalemme, con il patrocinio della Curia arcivescovile e del Comune, presenterà lo spettacolo teatrale «Giuseppe Moscati, il nostro Santo». La rappresentazione sulla vita del santo nato a pochi passi dall'Arco di Traiano, nasce da un'idea di Anna Todisco e Costanza Fiore, ispirati dal testo di Paola Bergamini «Laico cioè cristiano». Il racconto teatrale e la regia sono a cura di Albino Zarrella. La Comagnia instabile e traballante del rione Sanità (A.o. San Giuseppe Moscati di Avellino) ha già riscosso successi nelle precedenti messe in scena di un'opera accattivante ed emozionante, che coinvolge lo spettatore facendogli sentire forte la presenza di un santo tra i più venerati del nostro tempo. La finalità dell'Ordine equestre è da sempre raccogliere fondi da destinare alle opere in terra santa, un angolo di mondo sempre più martoriato dalla guerra. La serata sarà presentata dal noto showman Enzo Costanza.

Nell'occasione, sarà esposta in mattinata presso la chiesa San Giuseppe Moscati, in via Nicola Ciletti, e nel pomeriggio nella chiesa di Santa Sofia una reliquia del santo, concessa dalla Chiesa e dal Comune di Santa Lucia di Serino, paese di origine della famiglia Moscati. Le giornate in memoria di san Giuseppe Moscati proseguiranno il 4 maggio alle 18, con la presentazione di un libro, al quale l'Ordine del Santo Sepolcro, attraverso un suo confratello, ha collaborato con contributi storici.