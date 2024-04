Poste a Capodimonte, pressing di Mastella

Il rione Capodimonte merita un ufficio postale. Ne è convinto il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, che in proposito fa sapere: «Ho avuto un colloquio costruttivo con il direttore generale di Poste Italiane Giuseppe Lasco. Gli ho chiesto che sia attivato un ufficio postale nel rione Capodimonte. Questo fondamentale presidio è necessario tanto per l’ampiezza demografica del quartiere quanto per la diffusa presenza di popolazione anziana».

Una popolazione che ha difficoltà a spostarsi e, soprattutto, non ha familiarità con le tecnologie che in molti casi consentono il fai da te.

Inoltre «un ufficio postale a Capodimonte - evidenzia il primo cittadino - servirebbe anche la miriade di contrade contermini: Cancelleria, Saglieta, San Cumano, Ponte Valentino, Masseria La Vipera, Acquafredda, contrada Margiacca. Si tratta di un volume pari all’incirca a una cittadina di diecimila abitanti».

Mastella si dice sicuro che, «conoscendo la sensibilità di Poste Italiane per il valore sociale degli investimenti e lo spirito di servizio che da sempre anima quest’azienda, il direttore generale Lasco e il management di Poste abbiano compreso il significato della mia sollecitazione e istanza. E sono fiducioso che potremo raggiungere il risultato in tempi ragionevoli».