All'ufficio postale di Bellona al via gli interventi di manutenzione straordinaria per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza e per garantire i servizi previsti dal progetto “Polis - Casa dei Servizi Digitali” di Poste Italiane, l’iniziativa che renderà semplice e veloce l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide.

APPROFONDIMENTI Mondragone, disperso dopo un'escursione: salvato dai vigili del fuoco Teverola, trasporto illecito di rifiuti: sequestrato autocarro Caserta, ok al bilancio dell'Asi. Pignetti: «Percorso virtuoso»

A renderlo noto Poste Italiane in una nota. All’ufficio postale di Bellona si potranno chiedere i servizi Inps e del Ministero della Giustizia, i certificati anagrafici e di stato civile, la carta di identità elettronica, il passaporto elettronico, il codice fiscale per neonati ed altri documenti.

Per la durata dei lavori i clienti potranno rivolgersi presso l’ufficio di Vitulazio, operativo dal lunedì al venerdì con orario 8.20 - 13.35 ed il sabato fino alle 12.35.