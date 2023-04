Capri, arrestati due spacciatori di droga

Arrestata per droga una giovane coppia di pusher residente ad Anacapri.

I carabinieri della stazione di Capri insieme a quelli di Anacapri alla vigilia della giornata di sabato hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 27enne incensurato del posto e la compagna di 29 anni. I militari nel corso della perquisizione nella loro abitazione hanno rinvenuto 600 grammi di marijuana, in parte già suddivisa in 37 bustine pronte per spacciarla sul mercato della tossicodipendenza locale.

La droga era celata in uno sgabuzzino della loro abitazione, da qui è scattato l’arresto e i due pusher sono finiti ai domiciliari in attesa di giudizio che si terrà presso il Tribunale di Napoli.