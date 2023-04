Napoli, arrestato spacciatore marocchino al centro storico con droga, soldi e un coltello

Al centro storico, zona Vicaria-Mercato, la polizia ha notato un uomo che in cambio di una banconota ha consegnato qualcosa ad una persona; quest’ultima si è poi allontanata frettolosamente facendo perdere le proprie tracce.

In via Carriera Grande la polizia ha bloccato lo spacciatore trovandolo in possesso di 5 involucri contenenti circa 1,3 grammi di eroina, 3 bustine contenenti circa 5 grammi di marijuana, un bilancino, un coltello a scatto e 140 euro.

A.G., 38enne marocchino con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo d’arma.