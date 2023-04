Nocera Superiore, maxi sequestro di coca e crack: due arresti

Maxisequestro di droga a Nocera Superiore. L'operazione è stata portata a termine dalla guardia di finanza e dai carabinieir nell'ambito di un servizio congiunto. Sotto sequestro sono finiti circa dodici chili di marijuana, 700 grammi di cocaina pura ed altrettanti di hashish, nonchè diverse dosi di crack, 9 proiettili di diverso calibro, 900 euro in contanti ed un'auto utilizzata per l'illecita attività. L'operazione è partita da un'attivitò d'indagine seguita dai finanzieri di Cava de' Tirreni che tenevano la vettura sotto controllo. Poi con la collaborazione dei carabinieri l'operazione dsi è conclusa in un garage di Nocera Superiore dove i due a bordo dell'auto sono stati arrestatie la vettura è stata controllata. La droga, una volta immessa sul mercato, avrebbe fruttato diverse centinaia di migliaia di euro.