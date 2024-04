Nocera Superiore, stalker tormenta e minaccia la ex dopo la relazione: allontanato dal Gip dopo denuncia

Perseguita la sua ex fidanzata, al punto da beccarsi prima una denuncia presso i carabinieri di Nocera Superiore, poi la misura di un divieto di avvicinamento a firma del Gip del Tribunale di Nocera Inferiore. Il destinatario è un ragazzo di 34 anni, allo stato indagato per stalking nei confronti dell'ex fidanzata.

Le indagini dei carabinieri erano partite dopo la denuncia sporta proprio dalla vittima, in diverse occasioni diventata oggetto di maltrattamenti e pesanti minacce da parte dell'uomo.

Quest'ultimo, in sostanza, non avrebbe accettato la fine della relazione e avrebbe preso a tormentare la donna, stravolta nelle sue abitudini di vita e seriamente preoccupata per la propria incolumità.

Da lì la decisione di denunciare tutto all'autorità giudiziaria, con il racconto di diversi episodi avvenuti negli ultimi mesi, che hanno permesso agli inquirenti di ricostruire il contesto ai fini dell'informativa. La procura ha ottenuto, poi, una misura personale per il giovane, che in caso di violazione sarà aggravata con una custodiale.

La tesi di limitare i comportamenti del 34enne - tra appostamenti, pedinamenti, aggressioni e minacce - è stata infatti accolta dal Gip, con la notifica dell'ordinanza e la valutazione in positivo del narrato e attendibilità della ragazza. L'indagato sarà interrogato nei prossimi giorni dal giudice, al quale potrà fornire la sua difesa rispetto alle accuse che gli vengono mosse.