Da domani il pronto soccorso dell’ospedale di Nocera Inferiore potrà contare su un nuovo medico. Sembra poco, ma per un reparto sotto pressione come quello dell’Umberto I è un’ottima notizia. Ma non è finita. Un altro gruppo di camici bianchi è atteso nelle prossime settimane. Arriveranno dal concorsone regionale le cui prove si sono concluse venerdì scorso. Secondo la ripartizione del personale, cinque medici saranno destinati alla rete dell’emergenza urgenza dell’Umberto I.

Il concorso regionale si è posto come obiettivo la creazione di una graduatoria unica regionale da cui poi, una volta assunti i medici, tutte le aziende sanitarie potranno attingere per le esigenze immediate e future. La funzionalità del concorso è stata anche dettata dalla necessità di evitare il turn over e il tasso di licenziamenti volontari molto alto per la disciplina, di ridurre la frammentazione delle procedure e di garantire le sedi di pronto soccorso più periferiche e disagiate della Campania, meno attrattive rispetto ai grandi centri della regione. «Il concorso unico regionale - spiega il direttore generale dell’Asl Salerno, Gennaro Sosto - punta a centralizzare il reclutamento, a rendere più attrattivi i posti messi a bando per i pronto soccorso e mira a dotare in tempi rapidi tutti i reparti di emergenza, servizi imprescindibili e fondamentali per il Servizio sanitario pubblico regionale».

L’auspicio è che la strategia messa in campo possa porre il freno alla grave sofferenza delle aziende dettata dalla carenza di personale cronica a livello nazionale che colpisce la disciplina dei medici dedicati ai pronto soccorso. Altri quattro medici per la rete dell’emergenza-urgenza del Dea di secondo livello Nocera-Pagani-Scafati, sono stati individuati grazie ad un provvedimento di Sosto che il 20 aprile scorso ha formalizzato l’assunzione di medici specializzandi. Il contratto prevede l’impiego per otto ore settimanali e una paga di 40 euro lordi l’ora. Saranno in servizio fino al 31 dicembre 2025. Il direttore generale ha dato attuazione a quanto disposto da un decreto legge del marzo 2023 che consente «ai medici in formazione specialistica, regolarmente iscritti al relativo corso di studi di poter assumere, su base volontaria e al di fuori dell’orario dedicato alla formazione, incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del Servizio sanitario nazionale per un massimo di otto ore settimanali». Intanto l’amministrazione comunale ha approvato un progetto per l’installazione in città di ulteriori quattro defibrillatori.

«Abbiamo in corso anche colloqui con farmacie e scuole affinché provvedano ad installarne altri. Faremo anche corsi di formazione rivolti ai cittadini per un corretto uso del dispositivo salva vita», ha detto il sindaco Paolo De Maio.