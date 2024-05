Ancora un colpo in banca nel Vallo di Diano, dopo il mancato colpo di Atena Lucana. Nelle prime ore di questa mattina, una banda composta da quattro malviventi ha messo a segno un colpo all’interno della filiale della Banca Magna Grecia di Silla di Sassano.

È stata portata via la cassaforte, come avvenuto anche in un altro furto, pochi giorni fa, a Oliveto Citra e come stava per accadere pure ad Atena Lucana. Indagano i carabinieri.