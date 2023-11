Roccapiemonte, un corso di autodifesa per le donne con il sostegno del Comune

Continua l’impegno dell’amministrazione comunale di Roccapiemonte realizzare o affiancare progetti che puntino a sensibilizzare i cittadini sul tema della «non violenza sulle donne». Dopo i tanti eventi organizzati il 25 novembre scorso, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, il sindaco Carmine Pagano e il vicesindaco Roberto Fabbricatore comunicano di appoggiare il progetto dei responsabili della palestra New Evolution Fighters di Roccapiemonte di un corso di autodifesa che prevede, ogni martedì e giovedì, dalle ore 20.30 alle ore 21.30, lezioni con il maestro Enrico Cicalese.

«È un corso per conoscere le strategie basilari per difendersi da eventuali aggressioni che può servire alle donne ma non solo. Come amministrazione invitiamo i cittadini interessati a prenotare quattro lezioni di prova chiamando i responsabili della palestra», ha dichiarato il vicesindaco Fabbricatore.