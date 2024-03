Campania: Covid indietro tutta, un solo caso

Un solo caso di Covid registrato in Campania.

Il dato è di ieri domenica 3 marzo (ma viene recensito nel database della Sanità oggi).

Contagi sempre più esigui: il caso è stato trovato in 1.505 tamponi con un indice di positività (rapporto tra cais e tamponi) dello 0,007%

Al momento restano in ospedale 75 persone in degenza ordinaria e tre in terapia instensiva.

Senza tornare ai 30.042 casi dell'11 gennaio 2022, ma restando agli ultimi mesi sembrano lontanissimi i giorni della settimana tra il 18 e 24 dicembre quando si registravano mille casi al giorno.