Malattia X, cos'è il virus che preoccupa l'Oms (e che potrebbe uccidere 20 volte più del Covid)

Dopo il Covid, un nuovo virus sta facendo preoccupare gli esperti. A dare l'allarme l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che questa settimana si riunirà a Davos, in Svizzera, proprio per elaborare un piano di protezione dalla cosiddetta "Malattia X". Chiamato così proprio dall'OMS, il morbo potrebbe uccidere venti volte più del Covid, motivo per cui è stato inserito nell'elenco delle malattie prioritarie dell'Organizzazione.

​Malattia X, un nuovo virus (secondo gli esperti) potrebbe «provocare una nuova pandemia e uccidere milioni di persone»