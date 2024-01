Gigi D'Alessio torna a Caserta, l'annuncio ieri dalle sue pagine social. Dopo i ripetuti sold out di settembre al Belvedere il cantante napoletano punta su spazi più ampi e sarà a piazza Carlo di Borbone, la più estesa tra le italiane e tra le più grandi al mondo. «Quest'anno ha detto D'Alessio - per me è già iniziato alla grande! Vi annuncio cinque eventi straordinari davanti allo scenario meraviglioso della Reggia di Caserta. Vi aspetto il 6, 7, 8, 14 e 15 settembre a piazza Carlo di Borbone, faremo una grande festa all'insegna della musica». Grande la piazza, grandi i problemi per quello che l'arrivo del pubblico di D'Alessio può comportare, per la capacità attuale della città di accogliere tante persone. «Non ci faremo trovare impreparati - ha detto Emiliano Casale, vicesindaco e assessore ai grandi eventi -, sapremo accogliere questo evento di portata nazionale e anche altri eventi che saranno di caratura internazionale. In ottemperanza a quelle che sono le specifiche indicazioni che Soprintendenza e Reggia diedero per “Un'estate da re” sarà realizzato l'allestimento per lo spettacolo. Come Comune lo abbiamo spiegato anticipatamente al proponente, specificando che la portata dell'evento che deve avere caratura nazionale, deve essere rigorosamente rispettosa della grandezza del luogo che è uno dei musei più importanti e più visitati al mondo, deve essere perfettamente in linea con quanto previsto dagli istituti che ne hanno cura e responsabilità. Ma D'Alessio non sarà l'unico grande nome, avremo nello stesso luogo artisti di fama internazionale».

APPROFONDIMENTI Il Napoli club Ferrari premia Giovanni Viglione: dalla provincia di Caserta ai box di Maranello: Dissequestrato il sottopasso di Cancello Scalo, via libera alla circolazione delle auto Maddaloni, Claudio Marone e il post su Mussolini: «Messaggio delirante, si dimetta»

Dunque piazza Carlo di Borbone si candida a diventare la piazza dei grandi eventi, nazionali e internazionali, portando in città decine di migliaia di fan che arriveranno con il treno, i pullman ma soprattutto con le auto e la carenza di parcheggi in città sarà una delle note più dolenti e problematiche. «Sono convinto - ha continuato Casale - che saremo pronti e all'altezza delle esigenze degli eventi. Una programmazione seria prevede un'azione messa in campo con largo anticipo non solo per l'evento ma per tutto quello che vi ruota intorno. Per quella data saremo pronti, anzi, più che pronti. Mi auguro che quello sarà l'inizio di un percorso di grandi eventi che culminerà, perché no, con un grande Capodanno». Piazza Carlo di Borbone, simbolo di mille criticità, dagli ambulanti abusivi ai rifiuti, dalla scarsa illuminazione al problema della sicurezza, è spesso al centro di polemiche, qualche mese fa vi fu trovato abbandonato tra i cespugli anche il cadavere di un uomo. «C'è un progetto bellissimo che la Reggia ha messo in campo aggiunge il vicesindaco un progetto di riqualificazione della piazza con un incremento enorme dell'illuminazione e della videosorveglianza. Noi, come amministrazione comunale, siamo pronti a garantire più sicurezza in piazza e più decoro anche grazie all'ausilio degli sponsor che in questo ci danno una mano preziosa, penso a Reggia Outlet che sicuramente ci accompagnerà per tutto il 2024».

Intanto le autorizzazioni inoltrate a Reggia e Soprintendenza non hanno ancora avuto risposta ufficiale. «Ci è stata inoltrata la richiesta per l'autorizzazione l'altro giorno - spiega il soprintendente Gennaro Leva - Sono ancora in ferie e rientrerò in ufficio la prossima settimana. Non ho avuto modo neanche di confrontarmi ancora con la direttrice della Reggia, Maffei. Ho dato solo uno sguardo al progetto che mi è stato inviato. Si tratta di un'iniziativa che porterà tanta gente in città e questo può fare solo bene all'economia ma è necessario che tutto sia nel rispetto del luogo così come fu per Un'estate da re». Dello stesso parere è la direttrice Tiziana Maffei: «Ho chiesto di attenersi alle indicazioni già date dalla Reggia al tempo dei palchi per Un'estate da re».

I concerti di Gigi D'Alessio rientrano nel cartellone “Un'estate da BelvedeRE Reggia Session” il festival campano diretto da Massimo Vecchione e con il patrocinio del Comune. Sarà un'estate calda dal punto di vista dei personaggi che parteciperanno alla kermesse visto che, tra gli altri, a San Leucio arriverà Nick Mason il 23 luglio, lo storico batterista dei Pink Floyd. Anche al Belvedere bisognerà apportare correttivi e riqualificare la zona. Lo scorso anno moltissime furono le proteste dei residenti che si ritrovarono in alcune date praticamente sequestrati in casa, impossibilitati a uscire per la fiumana incontrollabile di persone e vetture. Ma l'assessore assicura che questa volta non ci saranno brutte sorprese.