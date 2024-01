Dissequestrato il sottopasso di Cancello Scalo, via libera alla circolazione delle auto

La Procura dissequestra il sottopasso di Cancello Scalo della frazione di San Felice a Cancello, via libera al transito delle auto.

Il provvedimento è di pochi minuti fa, a firma del procuratore Giacomo Urbano. Era stato sequestrato lo scorso 2 novembre a causa di inagibilità. Il Comune, tramite l'avvocato Orlando Sgambati, subito dopo i lavori di adeguamento è riuscito ad incassare il provvedimento positivo.

«Sono davvero contento - dice il sindaco Emilio Nuzzo - soprattutto per tutti i residenti di via Maddaloni che in queste settimane hanno sofferto tanto per una questione di viabilità abbastanza ingarbugliata».