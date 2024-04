Amalfi, Coppa Primavera: domani strada chiusa tra Furore e Agerola

Sono 53 gli iscritti ad una tra le più evocative gare del Mezzogiorno, lo slalom di auto organizzato dall’Automobile Club Salerno domenica 21 aprile. Anche quest’anno la Coppa Primavera, giunta alla XXXII edizione, schiererà importanti team ai nastri di partenza e tanti singoli piloti. Complice la straordinaria bellezza della Costa d’Amalfi i numerosi sportivi, turisti e curiosi potranno ammirare le prodezze delle auto in gara nel territorio di Furore per poi arrivare ad Agerola per il parco chiuso e la premiazione.

Numerose anche le scuderie che hanno confermato la propria presenza: la scuderia Vesuvio con ben 30 vetture iscritte, la Scuderia Venanzio, la Furore Motorsport la Tirreno Motor Sport, la Tramonti Corse e la Policoro Corse Veteran.

Con il numero di gara 1 correrà il pluri Campione Italiano Slalom Luigi Vinaccia, già vincitore della scorsa edizione della Coppa della Primavera.

La manifestazione sportiva si aprirà oggi con le procedure di verifica che si terranno nella scuola elementare “Vincenzo Florio” a Furore dalle ore 15 alle 19. Doomani, invece, partenza per la ricognizione alle ore 9.30 e a seguire le ulteriori tre manches. La premiazione si svolgerà al termine della gara presso il Belvedere Parco Corona ad Agerola.

Per consentire lo svolgimento della gara è stata prevista, per domenica 21 aprile, la chiusura al traffico veicolare e la sospensione temporanea della circolazione pedonale della strada provinciale ex S.R 366 Agerolina nel comune di Furore dal km 6 in località Via Mola fino al km 11 in via Belvedere, 49 dalle ore 8, alle ore 18 e, in ogni caso, fino al termine della gara.