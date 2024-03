«Signora Bettola» apre al Vomero: è la quarta sede del brand tra Napoli e Caserta

Apre «Signora Bettola» il 26 marzo la sua terza sede a Napoli, la quarta in Campania, ristorante di autentica cucina napoletana. Dopo i successi di Napoli – Chiaia e centro storico – e Aversa, «Signora Bettola» inaugura nel cuore del Vomero un nuovo locale da 100 coperti.

In via Massimo Stanzione 27, il locale porta la firma dello scenografo Massimo Comune che sin dalle origini segue il brand. Come il locale di Aversa, aperto nel gennaio 2023, «Signora Bettola» al Vomero trae ispirazione dalle case signorili degli anni Trenta, la Napoli dei De Filippo, più elegante e cosmopolita. Le tipiche riggiole del tempo, i colori caldi e avvolgenti, le vetrate stile Liberty per dividere gli spazi e le boiserie: tutto concorre a ricreare l’atmosfera degli interni dei primi anni del Novecento.

il locale al Vomero prosegue l'evoluzione del brand,pronendolo in una versione più elegante con suggestioni rétro. Viene rappresentata una Napoli più sobria e moderna, meno pittoresca rispetto ai precedenti locali , ma pur sempre tipicamente partenopeo. Un cambiamento che vuole sottolineare l’evoluzione di «Signora Bettola» e la sua crescita. I simboli napoletani come i tamburelli e i panieri, della tombola e dei panni stesi, dell’immancabile Presepe, restano caratterizzanti dei due locali storici di Napoli: in vico Satriano e in via Medina.

«L’apertura del Vomero è un tassello di grande valore per consolidare il progetto Signora Bettola che è un connubio ben studiato tra esperienza estetica e buona cucina napoletana, tra memoria ed emozione, gusto e immaginazione», spiegano i soci, i fratelli Carmine e Mena Di Lorenzo e Diego Borrelli.

I grandi piatti della culruta napoletana come la Parmigiana di melanzane e il Polpo verace alla Luciana, le polpette al ragù, gli ziti alla Genovese, la pasta e patate con la provola e la richiestissima Nerano,vengono proposti in cornici alternative come quella del nuovo ristornante al Vomero, in modo da coinvolgere il popolo partenopeo e i numerosi turisti in giro per la città.

La storia

Passione napoletana, pensiero imprenditoriale e cultura della ristorazione sono i valori alla base del progetto «Signora Bettola» che oggi è un network di ristoranti con una mission ben precisa: offrire un’autentica esperienza napoletana, fatta di cucina tipica, gusto, convivialità e piacevolezza. Il brand nasce nel 2017 in vico Satriano a Chiaia, il primo ristorante prende forma nei cellai del seicentesco Palazzo Ravaschieri di Satriano ed è subito un successo: le proposte di cucina, la cura degli allestimenti interni studiati come scenografie teatrali, il servizio attento concorrono ad una customer experience unica e distintiva a Napoli. Oggi «Signora Bettola» conta 4 insegne in Campania e un progetto di sviluppo sia sul territorio nazionale che internazionale.