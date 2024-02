Vomero in love, inaugurata la prima edizione dal cioccolato all'artigianato della tradizione

E' stata inaugurata ieri, al Vomero, la prima edizione di «Vomero in love», iniziativa che prevede spettacoli, gusto, moda, laboratori creativi e momenti dedicati ai più piccoli.

Negli stand allestiti tra via Luca Giordano e via Scarlatti, è possibile trovare i prodotti di maestri cioccolatieri in tutte le loro forme, dai nudi alle tavolette, dai cremini ai tartufini, e tanti oggetti di artigianato artistico sul tema di San Valentino e del Carnevale.

Per tutti i sei giorni della manifestazione ci sarà il teatro dei burattini di Mario Ferraiolo e la mascotte «Cuore» con la quale scattare un selfie pieno d'amore.

Dalle ore 17, presso lo stand via Luca Giordano, la designer di gioielli artigianali, Marinella Pepe, curerà laboratori per la creazione di bjoux mentre, in via Luca Giordano, sarà attivo il laboratorio Art Attack dove, sotto la guida di esperti, i bambini potranno creare con le loro mani una cornice di San Valentino o il segnalibro di Carnevale.

Sabato 10 febbraio, alle ore 17, il programma propone invece «Vomero Fashion Mob» realizzato da Cna Federmoda.

L'evento è organizzato dalla D2 Eventi, con il patrocinio dell'assessorato al Turismo e alle Attività Produttive del Comune di Napoli, guidato da Teresa Armato, della V Municipalità del Comune di Napoli, presieduta da Clementina Cozzolino, e della Cna Campania Nord.