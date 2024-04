Il consiglio comunale di Battipaglia, in assenza di gran parte della minoranza e con l’astensione del consigliere Francesco Marino, ha approvato gli interventi edilizi di via Carmine Turco, viale della Libertà, via Paolo Baratta e via Matteo Ripa. Lunedì sera la maggioranza ha portato in discussione gli interventi edilizi di rigenerazione urbana della legge regionale 13 del 2022 e di riqualificazione aree urbane degradate previsti dalla legge regionale 19 del 2009.

La discussione è iniziata con l’abbandono dell’aula consiliare da parte del consigliere Vito Balestrieri. Non prima che l’ex membro della maggioranza, benché parte coinvolta negli interventi edilizi come correttamente comunicato all’assemblea, dicesse la propria sulla gestione dell’urbanistica: «In questi otto anni di amministrazione, la città non è riuscita a portare a compimento l’approvazione del Puc - ha esordito - Sono anni che sentiamo parlare di questo tema, sono state fatte tante promesse, sia nella prima che nella seconda amministrazione». Un tema fondamentale, perché, come ricordato dal consigliere, Battipaglia si appresta a compiere un secolo di vita, e per metà della sua vita ha avuto lo stesso regolamento urbanistico risalente al 1972: «Non si può parlare di rigenerazione senza lo strumento fondamentale - ha chiosato - La mancata approvazione del Puc, per me, rientra sempre in un problema di mancata programmazione».

Sulla questione, poi, è intervenuto anche il consigliere Salvatore Anzalone: «Mi preme sottolineare la lettera sottoscritta dalla sindaca Cecilia Francese in data 25 luglio 2022 nella quale si affermava che l’esame e l'approvazione dei 7 bis veniva post posta all’approvazione del Puc - ha ricordato - In questa sede qualcuno dovrebbe spiegarci cosa sta accadendo: o abbiamo abdicato al ruolo di programmazione, visto che il Puc non si vede, oppure avete preso in giro tutti, a partire dagli imprenditori». Il riferimento è a una missiva, letta dalla stessa prima cittadina, nella quale si annunciava l’imminenza dell’approvazione del Piano. Lo stesso Piano che, a causa di errori procedurali e dell’enorme mole di ricorsi al Tar, fu annullato in autotutela. Con le approvazioni, che hanno sancito gli standard urbanistici necessari, si andrà a realizzare un intervento edilizio, proposto dalla San Paolo srl, in via Carmine Turco.

Un altro, invece, sarà realizzato dalla Cir Grandi Opere srl tra viale della Libertà e via Paolo Baratta. La Manzoni 28 srl, l’ex Mediterranea International srl, si è vista approvare un intervento edilizio in via Manzoni. Infine, la Mirra & C. srl potrà anch’essa procedere con gli edifici che sorgeranno in via Matteo Ripa.