Capodanno cinese, da oggi inizia l'anno del drago: evento da 50 miliardi ma preoccupa l'economia

Da oggi siamo nell'Anno del Drago. Scatta infatti il Capodanno cinese, la ricorrenza più importante e sentita del gigante asiatico, ma celebrata in tutto il mondo, che fa muovere centinaia di milioni di persone e produce ricchezza per decine e decine di miliardi. L’inizio del nuovo anno viene festeggiato in Cina circa un mese dopo l’Occidente, sulla base delle calendario lunisolare che dipende dalle fasi lunari e dunque varia di anno in anno. Nel 2024 cade appunto il 10 febbraio e continua tra cenoni, festeggiamenti e riti benauguranti fino al 24 febbraio, la festa delle Lanterna, dando così il via all’anno del Drago.

Record di spostamenti

Per festeggiare il Capodanno cinese in milioni sono saliti su treni e aerei, si sono messi in macchina per lasciare le grandi città e tornare in famiglia. Per molti è un ritorno a feste nella “normalità” perché lo scorso anno le restrizioni in nome della politica “zero-Covid” erano appena state revocate. Le stime ufficiali prevedono un record di spostamenti.

Le autorità hanno previsto che in un Paese con una popolazione di 1,4 miliardi di persone si arriverà a nove miliardi di viaggi, come ha scritto il Global Times, tabloid nazionalista. Già martedì, giorni prima del Capodanno cinese, i dati ufficiali parlavano di 2,2 milioni di viaggi in aereo e di 12,9 milioni di spostamenti in treno. Un aumento significativo rispetto al 2019, prima dell'incubo pandemia: i dati ufficiali sui voli, evidenzia la Cnn, fanno registrare un +17%, i viaggi in treno un +23%. Mercoledì sui treni sono saliti 13,1 milioni di passeggeri, ha scritto il Global Times.

Preoccupa l'economia

Il governo ha cercato di rinvigorire la fiducia di investitori e opinione pubblica. Ma l'Anno del Drago si preannuncia “complicato”. È stato appena rimosso il capo dell'autorità di controllo dei mercati (Csrc), Yi Huiman, sostituito con Wu Qing, un veterano del settore bancario. Secondo l'Ufficio nazionale di statistica, a gennaio l'indice dei prezzi al consumo è sceso dello 0,8% su base annua. Ed è sceso del 2,5% l'indice dei prezzi alla produzione. Senza contare il crollo del mercato immobiliare. In questo contesto, in vista delle festività, i media ufficiali hanno rilanciato un discorso del leader cinese Xi Jinping, convinto che «perseverando nel nostro cammino, aggrappandoci alla nostra volontà, rimanendo coerenti e unendo le forze, possiamo superare tutte le avversità e gli ostacoli e continuare ad andare verso il successo»

Come si festeggia il capodanno cinese

Il ciclo del calendario zodiacale cinesedura 12 anni ed è rappresentato da 12 animali diversi, uno per ogni anno, in questo ordine: topo, bue, tigre, coniglio, drago, serpente, cavallo, capra, scimmia, gallo, cane e maiale. Ad ogni anno è legato uno dei cinque elementi della tradizione cinese metallo, legno, acqua, fuoco o terra, e nel 2024 al segno del Drago è associato il legno, al quale corrisponde il colore verde, simboleggiando libertà e prosperità. La tradizione del Capodanno cinese, chiamato anche “lunare” o più propriamente “Festa di primavera”, risale a quasi 3mila anni fa ed è osservata in tanti altri Paesi asiatici dalla Corea del Sud all’Indonesia, dalle Filippine al Vietnam, oltre a Taiwan, Hong Kong, Macao, Singapore, senza contare tutte le comunità composte da milioni di cinesi in tutto il mondo, arrivando a comprendere un totale di circa 1,5 miliardi di persone nel piante.

In Cina i festeggiamenti della Festa di primavera prevedono canti e balli, con l’esplosione in quantità di fuochi d’artificio per spaventare gli spiriti maligni, in particolare il mostro marino Nian. Il colore predominante per abiti e addobbi è il rosso, ritenuto di buon auspicio, e usanza vuole che si facciano pulizia profonde in casa per scacciare la cattiva sorte, oltre all’immancabile scambio del Hongbao, buste rosse con all’interno un biglietto portafortuna e dei soldi il cui valore deve terminare in 8, numero fortunato nella cultura cinese. Anche in Cina l’anno non può iniziare senza il cenone, che si tiene tradizionalmente la sera prima nella casa del parente più anziano. Per questo già nei giorni precedenti centinaia di milioni di persone si mettono in viaggio per tornare dalle famiglie nelle proprie città di origine, spesso in zone rurali dell’entroterra, dando il via alla più grande migrazione periodica di massa, chiamata chunyun.

Dove si festeggerà in Italia

Il Capodanno lunare sarà festeggiato anche in diverse città italiane dove è presente e radicata la comunità cinese. A Milano si celebrerà domenica 11 febbraio con la tradizionale Parata del Drago all’Arco della Pace, tra musica, danza e acrobazie, a partire dalle ore 14. A Roma si festeggia il quinto Capodanno cinese in piazza Vittorio Emanuele II nel quartiere Esquilino, dove sono in programma eventi e sfilate sabato 17 e domenica 18 febbraio. La festa è stata organizzata dalla Comunità Cinese a Roma, sotto la guida delll’Ambasciata Cinese in Italia, in particolare da quattro associazioni cinesi della Capitale: Associazione Giovani Cinesi in Italia, Associazione QIAOAI cinese in Italia, Consiglio per la promozione e lo sviluppo del commercio Italo Cinese, Associazione Quzhou in Italia, ed assistita da altre 16 associazioni cinesi a Roma. A Prato, dove vive la più numerosa comunità cinese in Italia, le celebrazioni sono cominciate il 9 febbraio con il suono della campana del tempio buddista Pu Hua in piazza della Gualcherina, mentre il 17 e 18 febbraio si darà il via a sfilate e parate.