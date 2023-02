Cina, clonate super mucche: producono il doppio del latte delle razze allevate negli Usa

Gli scienziati cinesi hanno clonato con successo tre "super mucche": possono produrre una quantità insolitamente elevata di latte. Una svolta per l'industria lattiero-casearia cinese, secondo i media statali di Pechino, per ridurre la dipendenza del Paese dalle razze di bovini importate.

Come uccidere i topi? Rentokil e Vodafone, un software per eliminare gli animali con il riconoscimento facciale

Super mucche clonate in Cina

I tre vitelli, allevati da scienziati della Northwest University of Agricultural and Forestry Science and Technology, sono nati nella regione di Ningxia nelle settimane che hanno preceduto il capodanno lunare del 23 gennaio, secondo quanto riportato dal Ningxia Daily.

Sono stati clonati da vacche altamente produttive della razza frisona Holstein, originaria dei Paesi Bassi. Gli animali scelti sono in grado di produrre 18 tonnellate di latte all'anno, o 100 tonnellate di latte nel corso della loro vita. Quasi 1,7 volte la quantità di latte prodotta da una mucca in media negli Stati Uniti nel 2021, secondo il Dipartimento dell'Agricoltura americano.

LA CLONAZIONE

Il primo dei vitelli clonati è nato il 30 dicembre con taglio cesareo a causa delle sue dimensioni relativamente grandi di 56,7 chilogrammi (120 libbre), ha detto un funzionario della città di Wulin nel Ningxia al Technology Daily. Gli scienziati hanno creato 120 embrioni clonati dalle cellule dell'orecchio delle mucche altamente produttive e li hanno impantati in mucche surrogate. Jin Yaping, lo scienziato a capo del progetto, ha definito la nascita delle "super mucche" una "svolta" che consente alla Cina di preservare le migliori mucche «in un modo economicamente fattibile», ha riferito il quotidiano statale Global Times secondo il quale fino al 70% delle mucche da latte cinesi viene importato dall'estero.

Mucca invade la Casilina e viene investita da un'auto, paura a Villa Santa Lucia