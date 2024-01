Cosa guardano i cani in tv? La scoperta che rivela i loro gusti

I cani amano guardare la tv, e questo lo sappiamo: ora, però, conosciamo meglio anche i loro gusti televisivi. Una ricerca condotta dall’oftalmologa veterinaria Freya Mowat dell’Università del Wisconsin-Madison ha gettato luce su questo intrigante fenomeno. Cosa adorano i cani della tv? La sorpresa Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, il loro interesse per la televisione non è guidato solo dalla luminosità dello schermo, ma è strettamente legato al contenuto visivo, come ha dimostrato lo studio durato due anni e coinvolgente oltre 1600 padroni di cani in tutto il mondo. I risultati dell’indagine hanno rivelato che i cani sembrano prediligere contenuti in cui i protagonisti sono proprio altri cani. Foto: Shutterstock - Musica: Korben