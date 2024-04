Una giornata dedicata agli «amici a 4 zampe» con Licia Colò

Un evento tutto dedicato ai nostri amici a quattro zampe e alle loro famiglie al Centro Commerciale Campania di Marcianise in provincia di Caserta. Sabato 6 aprile sarà una giornata indimenticabile, ricca di attività e divertimento per tutti. Gli amici animali e i loro padroni potranno trascorrere ore felici e incontrare Licia Colò, l’esperta giornalista e divulgatrice. A partire dalle 10, in Piazza Centrale, sarà presente un veterinario pronto a rispondere a tutte le domande sulla salute dei nostri adorati animali domestici. Previsto anche un percorso di agility dog, toelettatura e sessioni di attivazione mentale.

Nel pomeriggio, a partire dalle 17, Piazza Campania diventerà un punto di incontro e condivisione: Licia Colò presenterà associazioni e enti che si dedicano al benessere degli animali. Sarà un'opportunità unica per conoscere da vicino il loro impegno e le loro attività. La giornalista sarà anche disponibile per foto e autografi, per rendere ancora più speciale questa giornata. Non mancheranno dimostrazioni pratiche di agility e pet therapy, che faranno divertire e emozionare tutti i presenti. Prevista la presenza di Protezione Civile, Protezione Animali, Carabinieri, Quattrozampeinfiera, Nati Liberi, Vesuvio and Friends, Cane Randagio ASD, Osservatorio Giuridico Italiano, Scuola Italiana Cani Salvataggio, Il Coraggio di Laura.

