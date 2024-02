Salute e prevenzione, al Campania visite gratuite

Dal benessere psicofisico, sociale e fisico di bambini, adolescenti e adulti ai check-up su insufficienza venosa, cuoio capelluto e intolleranze alimentari, per passare alla cura della persona: tornano le giornate della salute al Centro Commerciale Campania di Marcianise, in provincia di Caserta. Uno spazio completamente gratuito, il Wellness Point allestito al primo piano (ingresso Nord P1), ha l’obiettivo di effettuare screening sulla salute e avvicinare i visitatori del Centro alla prevenzione.

I lunedì saranno dedicati alla consapevolezza nell'ambito di salute e prevenzione sessuale tramite test rapidi per alcune infezioni a trasmissione sessuale.I m artedì previste consulenze sul fitness per affrontare temi come il dimagrimento e la ricomposizione corporea. I mercoledì un team di professionisti specializzati ti accoglierà, risponderà alle tue esigenze di salute ed effettuerà una serie di controlli con le più recenti strumentazioni. I giovedì riservati alla prevenzione e al benessere della persona attraverso le discipline olistiche e bionaturali: tramite valutazione e analisi bioenergetica sarà scelta, e poi applicata, la disciplina olistica più adeguata. I venerdì check up rivolti al benessere psicologico, sociale e fisico di bambini, adolescenti e adulti. Il Wellness Point sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18 con diversi appuntamenti e attività.

Per prenotare la visita bisogna collegarsi al link https://wellnesspoint.cc/ e scaricare l’App IO & CAMPANIA.

IL CALENDARIO DELLE ATTIVITA’

Checkpoint Test Hiv - Arcigay Caserta

Lunedì 12, 19 E 26 Febbraio

Test anonimo e gratuito anche per sifilide ed Epatite C.

In…Forma - Renato D'auria E Metabolicalab

Martedì 13 Febbraio Prevenzione per la cellulite e benessere dei piedi

Martedì 20 Febbraio Valutazione composizione corporea

Martedì 27 Febbraio Valutazione funzionale del mal di schiena e altre problematiche articolari

Check-Up - Chiedilo al farmacista

Mercoledì 14 Febbraio Analisi intolleranze alimentari

Mercoledì 21 Febbraio Check up insufficienza venosa

Mercoledì 28 Febbraio Analisi Moc - Prevenzione osteoporosi

Olistico - Graziano Scarascia E Aics

Giovedì 15, 22 E 29 Febbraio

Consulenza e analisi bioenergetica.

Psicologicamente - Elpidio Cecere E Caserta Therapy Center

Venerdì 16 E 23 Febbraio

Incontri rivolti al benessere psicofisico, sociale e fisico di bambini, adolescenti e adulti.