«É solo autismo», l'incontro per abbattere le barriere

Non è stato solo un convegno. E’ stato un momento di condivisione, come nello spirito dell’associazione “AMA”, un momento per vivere insieme senza i limiti che la parola “diversità” ancora crea. “…E’ solo autismo”, l’incontro con associazioni e personalità impegnate nel mondo della disabilità, organizzato dall’avvocato Maria Rosaria Tavano in collaborazione con l’associazione “AMA”, per dare risposte concrete alle famiglie che affrontano quotidianamente l’isolamento e le problematiche dell’autismo, si è tenuto ieri mattina al teatro “Maremoto” in piazza San Michele a Casagiove e si è concluso al parco GardenAut. Gli interventi della relatrice Maria Rosaria Tavano, del neuropsichiatra infantile Domenico Bove, dell’avvocato Luigi Adinolfi, del presidente dell’associazione “La forza del silenzio” Vincenzo Abate, e di Chiara Guerriero, presidente dell’associazione “Il mio mondo esiste” hanno raccontato il disagio che vivono le famiglie con bambini autistici dovuto a tutte quelle barriere non solo architettoniche ma anche mentali che ancora devono essere abbattute.

L’ottimismo però, come sempre accade, ha prevalso e le informazioni snocciolate dai professionisti nei vari settori sono diventate un seme di riflessione soprattutto per chi, in quella sala, conosce solo superficialmente una realtà ancora troppo ignorata. «Il mio obiettivo è quello di far conoscere cosa significa l’autismo, di informare più gente possibile per superare ogni preconcetto e poter avviare quel percorso di convivenza nella quale tutti sono inclusi.

Questo incontro – ha detto la presidente Raffaella Famiglietti – è stato organizzato per presentare i progressi fatti nella conoscenza e per mostrare la via intrapresa per garantire i percorsi di inclusione. Siamo tutti uguali, ognuno con le proprie diversità e questa è la ricchezza di una comunità». Una ricchezza che è ben evidente nel giardino GardenAut in via Iannotta a Casagiove, gestito da “AMA” e aperto a tutti, dove si organizzano giornate di festa e dove, ieri, si è concluso l'incontro.

Prossimo appuntamento al GardenAut per la festa di Carnevale domenica 11 febbraio, mentre per un altro convegno sul tema c’è ancora da attendere: probabilmente il 2 aprile, giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo.