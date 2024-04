Primo maggio: per la festa di San Giuseppe Lagnese celebra messa alla “Laminazione sottile” di San Marco Evangelista e alla “Tme” di Portico

Una santa messa in fabbrica. È il modo scelto dalla diocesi di Caserta e dall'arcidiocesi di Capua, con il vescovo Pietro Lagnese, per celebrare la festa dei lavoratori.

Domani, primo maggio, ricorrenza della festa di San Giuseppe Artigiano, patrono dei lavoratori, monsignor Lagnese celebrerà una santa messa nella fabbrica “Laminazione sottile” di San Marco Evangelista e una, alle 11.30, nella “Tme” di Portico di Caserta.

Il primo stabilimento è nel territorio della diocesi di Caserta, il secondo in quello dell’arcidiocesi di Capua. Un modo per ricordare direttamente all’interno delle aziende, insieme con gli operai, il lavoro, in ogni sua forma, dicendo no agli incidenti.