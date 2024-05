Reggia di Caserta, la pianista Mariani apre la stagione concertistica

Sabato alle 17, in Cappella Palatina, ha il via la stagione concertistica del della Reggia di Caserta. La pianista Maria Gabriella Mariani apre il calendario degli eventi del Bando di valorizzazione partecipata del Museo. L’evento è promosso dall’Associazione Mozart Italia di Napoli. Mariani, pianista dai molteplici talenti, considerata tra le personalità musicali più interessanti della sua generazione, si esibirà in un imperdibile recital improntato sul grande virtuosismo pianistico ma anche sull’elemento poetico.

L'artista eseguirà tre celebri capolavori di Liszt: il Mephisto Walzer n.1, la Sonata e “Margherita all’arcolaio”, suggestivo brano ispirato al mito del “Faust”. Come ormai da tradizione dei suoi concerti non mancherà una sua composizione, il “Valzer di Nené”, in première a Caserta, assaggio dell’ultima fatica discografica intitolata “Il Mito e la Memoria”. Il valzer è dedicato ad Antonietta Colantuono, giovane musicista e sua antenata, morta un secolo fa a soli 12 anni, poco prima di trasferirsi a Roma dove era stata ammessa al Conservatorio di Santa Cecilia.

La partecipazione all'iniziativa rientra nel costo ordinario del biglietto/abbonamento della Reggia di Caserta.

Il biglietto “Serale Appartamenti”, che include la visita agli Appartamenti reali e alla Gran Galleria dalle 17, ha un costo di 5 euro.