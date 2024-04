Torna la piena visibilità per gli automobilisti in viale Medaglie d’Oro dove sono intervenute le squadre di manutenzione per risolvere il problema della vegetazione incolta.

Una sorta di savana quella che era cresciuta lungo le ampie aiuole spartitraffico e che rendeva, oltre che indecoroso, anche pericoloso il transito automobilistico lungo l’arteria nascondendo alla vista le auto, gli scooter e le moto che procedevano in senso opposto anche agli incroci. Una pulizia compiuta sabato mattina in previsione anche del match pomeridiano al “Pinto” tra Casertana e Sorrento.

Un taglio dell’erba incolta necessaria ma che appare solo una piccola goccia nell’oceano visto che le manutenzioni sono rimaste limitate alle due aiuole spartitraffico centrali.

L’intervento attuato sabato, infatti, non ha interessato la vicina aiuola triangolare, che separa viale Medaglie d'Oro da via Unità Italiana, così come persiste la vegetazione fuori controllo anche in viale Beneduce e nella maggior parte della città dove, in attesa dell’aggiudicazione del global service in attuazione degli accordi quadro, le manutenzioni sono di fatto rimesse alla disponibilità recuperate dall’ufficio finanziario di Palazzo Castropignano e, dunque, limitate.

Il problema del decoro degli spazi pubblici è evidente anche nelle aree interne del cimitero maggiore della città. La struttura si presenta ordinata all’ingresso principale e in quelli secondari ma basta circolare tra le cappelle private per nota che la situuazione cambia radicalmente. A peggiorare la situazione contribuisce anche la mancata posa di asfalti e pavimentazioni che lascia campo libero alla crescita spontanea del verde, ormai fuori controllo in assenza di regolari manutenzioni.

Anche per il cimitero si attende la definizione del project financing annunciato e poi rinviato per modifiche ma che sembra scomparso dall’agenda dell’amministrazione.