Napoli, continuano i webinar di Poste Italiane: la gestione dei risparmi

Proseguono, anche per il mese di aprile, i webinar di Poste Italiane per i cittadini partenopei. Durante le sessioni didattiche saranno affrontati diversi argomenti fondamentali per una corretta pianificazione finanziaria.

Si inizierà con “I conti di casa” nella giornata di domani, giovedì 4 aprile, con due appuntamenti, alle ore 10.00 e alle ore 16.30, durante i quali i relatori condivideranno con i partecipanti utili suggerimenti su come gestire al meglio il bilancio familiare.

Gli incontri, promossi da Poste Italiane, hanno l’obiettivo di divulgare e diffondere, tra i giovani, e non solo, una cultura finanziaria, assicurativa e previdenziale per compiere scelte consapevoli e adatte agli obiettivi personali e familiari. I webinar saranno disponibili per tutti i cittadini anche con sottotitoli e interprete LIS.

L’iniziativa si muove nel segno della tradizionale attenzione di Poste Italiane alle esigenze dei cittadini e in coerenza con la sua storica vocazione di azienda socialmente responsabile che aderisce ai principi internazionali ESG, promossi dall’Organizzazione delle Nazioni Unite.