In Campania tutti gli Atenei fanno passi indietro mentre cresce, lo dice il Center World University Rankings nell'edizione 2024 della classifica redatta annualmente, l’Università “Luigi Vanvitelli”. Il risultato è in controtendenza non solo rispetto alla regione ma anche rispetto al Paese dove su 67 università italiane presenti nella lista di quest'anno, il 75% perde posizioni. Nella classifica resa nota ieri sono solo 16 gli Atenei in tutta Italia che migliorano la propria performance rispetto al 2023. A contare di più sono i risultati della ricerca. Su scala mondiale la “Vanvitelli” guadagna 24 punti assestandosi al 648esimo posto, ne guadagna due su scala nazionale piazzandosi al 33esimo. Migliora, su scala mondiale, di 19 punti la sua valutazione dedicata alla ricerca. Ad ulteriore testimonianza di quanto la ricerca sia importante nell’Università Vanvitelli, sta l’eccellente valutazione ottenuta dall’Agenzia nazionale per la valutazione della università e ricerca (Anvur) che ha permesso all'Ateneo di accedere a finanziamenti aggiuntivi che sono stati utilizzati per potenziare ulteriormente la ricerca con progetti innovativi e finanziamenti dedicati ai giovani.

Attualmente sono 26mila le studentesse e gli studenti iscritti alla “Vanvitelli”, sono in corso 106 accordi con università straniere, 16 dipartimenti, 37 corsi di laurea triennali, 36 corsi di laurea magistrali, 43 scuole di specializzazione 3 corsi di perfezionamento, 24 master (ma il numero dei master offerti dalla “Vanvitelli” è in continuo aggiornamento) e 12 dottorati distribuiti in cinque città: Caserta, Capua, Aversa, Santa Maria Capua Vetere e Napoli. Lo studio del Center World University Rankings dà un risultato che rende evidente il costante lavoro di tutti i dipartimenti che con dedizione contribuiscono al sistema universitario della Vanvitelli che opera in un territorio che merita di crescere e a cui l’Ateneo dà un’offerta formativa sempre più ampia e di qualità. I parametri considerati nei diversi ranking sono molteplici e fanno capo a grandi categorie di riferimento; si va dalla qualità della didattica, espressa come rapporto studenti/docenti, alla qualità della ricerca, desunta quasi sempre dal numero di citazioni nelle pubblicazioni accademiche presenti nei database internazionali, per passare alla qualità dell’impiego post-laurea, ricavata da questionari inviati alle imprese o addirittura facendo un’indagine sulla media dei redditi degli ex studenti dopo un po’ di anni dalla laurea e sicuramente grande importanza ha il grado di internazionalizzazione e diversità, solitamente inteso come percentuale di docenti e/o studenti che provengono da altri paesi e come equilibrio di genere tra studenti e docenti.

Questi i sette indicatori raggruppati in quattro aree che formano il ranking di ogni Università. Istruzione, basata sul successo accademico degli ex studenti di un'università, misurata rispetto alle dimensioni di questa (25%); occupabilità, basato sul successo professionale degli ex studenti di un'università, misurato rispetto alle dimensioni di questa (25%); facoltà, misurata dal numero di docenti che hanno ricevuto importanti riconoscimenti accademici (10%); Risultati della ricerca misurati dal numero totale di articoli di ricerca (10%), apparsi su riviste di alto livello (10%); Influenza misurata dal numero di articoli di ricerca apparsi su riviste molto influenti (10%); citazioni misurate dal numero di articoli di ricerca altamente citati (10%).

I Dipartimenti che attualmente sono in netta crescita alla “Vanvitelli” sono Ingegneria, che ha sede ad Aversa, e Giurisprudenza a Santa Maria Capua Vetere. L’Ateneo contribuisce allo studio delle sue studentesse e dei suoi studenti, sostenendoli con incentivi pensati per favorire l’ingresso al mondo accademico, mette a disposizione un servizio di orientamento e job placement, corsi di lingua on line gratuiti, servizio di aiuto psicologico agli studenti, un centro per l’inclusione degli studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento, una biblioteca on line, borse di studio e agevolazioni economiche e un servizio di trasporto navette gratuite e carpooling. Terra di Lavoro migliora dentro e intorno al mondo della “Vanvitelli”, da oggi l’unico ateneo della Campania in crescita, sia in campo nazionale sia in campo mondiale.