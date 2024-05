Avevano rubato da una scuola 48 computer portatili, 50 tablet, e 4 quattro armadi rack utilizzati dagli alunni per le connessioni internet, ma mentre stavano caricando la refurtiva in auto, hanno sentito le sirene e notato la pattuglia dei Carabinieri e sono fuggiti lasciando in strada il bottino, che è stato poi recuperato e riconsegnato all'istituto. È accaduto nella notte, poco dopo le 2, a Pontelatone, nel Casertano.

APPROFONDIMENTI Caserta, polizia locale: scoperti due lavoratori in nero Muretto in strada come nascondiglio della droga Santa Maria a Vico, pagano con carta rubata

I carabinieri sono stati contattati da un cittadino che aveva sentito forti rumori provenire dalla scuola statale «Luigi Settembrini»; dopo pochi minuti sono giunti sul posto ed hanno incrociato una Wolkswagen T- Roc che si stava allontanando a forte velocità, con a bordo presumibilmente i ladri; fuori alla scuola i militari hanno poi rinvenuto, adagiata sulla strada, l'intera refurtiva, del valore stimato di circa 30mila euro.

Dagli immediati accertamenti è poi emerso che i ladri avevano forzato la porta principale dell'istituto, dirigendosi poi alla sala di informatica dove hanno asporto il materiale didattico. Sono in corso le indagini volte all'identificazione dei ladri.