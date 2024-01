Obbligo di registrare il Dna del cani: perché fa scalpore questa decisione

Il recente obbligo di sottoporre i cani ad una profilazione genetica nella Provincia di Bolzano ha suscitato ampio dibattito e attenzione internazionale. La notizia ha varcato i confini italiani, giungendo persino nel Regno Unito, dove testate come la Bbc News e The Guardian hanno raccontato la sorprendente soluzione adottata dalle autorità bolzanine. Dall'inizio del nuovo anno, l'obbligo di registrare il Dna dei propri cani è diventato una realtà in Alto Adige. Questa misura mira a identificare coloro che trascurano la raccolta delle deiezioni dei propri animali, ma anche a individuare chi lascia i cani liberi nei boschi, mettendo a rischio la fauna selvatica, o chi è coinvolto in incidenti stradali. Quanto sarà efficace la profilazione genetica del cane affinché le strade di Bolzano siano più pulite?

