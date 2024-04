Kate come sta oggi? William e il figlio George rivelano un indizio importante

L'ultima apparizione pubblica del Principe William e del Principe George ha scatenato una serie di speculazioni sullo stato di salute della principessa Kate Middleton e su come sta davvero. Mentre i due eredi al trono si sono mostrati dal vivo in un evento pubblico, i riflettori si sono inevitabilmente concentrati su ciò che questo avvistamento potrebbe rivelare sulle condizioni della principessa. L’avvenimento, infatti, giungendo a poche settimane dall'annuncio che ha sconvolto il pubblico riguardo alla lotta di Kate contro il cancro, non ha fatto altro che far pensare a lei. Anche perché, dopo aver svelato la sua malattia, Kate aveva enfatizzato l'importanza di proteggere la privacy della sua famiglia. Quale indizio ricaviamo dunque dall’avvistamento di William e George?

