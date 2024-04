Harry, il gesto volgare del principe al torneo di Polo diventa virale: ecco cosa ha fatto

Scoppiano nuove polemiche sul principe Harry, che è stato beccato in un gesto volgare in una clip che lo riprende durante un momento accanto a Meghan Markle, subito diventata virale sui social. Il fratello minore di William e secondo figlio di Re Carlo III e di Lady Diana è stato accusato di essere andato contro tutte le norme sociali di buona educazione in pubblico per ciò che ha fatto durante un match di Polo, nel corso della Royal Salute Polo Challenge. Ma cosa avrà mai fatto di tanto imperdonabile? Quel gesto ripreso dalle telecamere sarà davvero così volgare? Si sarà trattato solo dell’ennesimo strappo all’etichetta alla quale i royals sono tenuti oppure di qualcosa di più? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme!

Foto Kikapress e Shutterstock; musica Korben