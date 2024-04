Harry e Meghan, crisi e matrimonio a rischio? «Brutto che tutto finisca sul vil denaro»

Nell'ultima puntata di Pomeriggio 5, andata in onda il 15 aprile, il dibattito in studio è ruotato intensamente attorno alla famiglia reale britannica, concentrandosi soprattutto sul principe Harry e su Meghan Markle. Nel corso del programma pomeridiano su Canale 5, il noto giornalista e scrittore Antonio Caprarica ha condiviso con la conduttrice ed il pubblico il proprio punto di vista sulla questione dei Sussex, esprimendo opinioni che potrebbero rispecchiare il sentire di molti telespettatori. Anche la stessa Myrta Merlino non è rimasta in silenzio sull’argomento. Ma cosa avrà mai detto su di loro? Ed è vero che ha in qualche modo annunciato la fine del loro matrimonio? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme.

