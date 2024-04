Kate pubblica una foto del Principe Louis per il compleanno: il dettaglio mancante incuriosisce

Gli appassionati della Famiglia Reale britannica hanno condiviso la loro felicità online per l'immagine recentemente pubblicata per celebrare il sesto compleanno del principe Louis. Tuttavia, un piccolo dettaglio ha attirato l'attenzione dei fan più attenti: un dentino mancante nel sorriso del principe Louis. Il particolare suggerisce la perdita dei denti da latte, cosa molto comune nei bambini all'età di sei anni. La foto, scattata dalla principessa Kate a Windsor, mostra Louis sdraiato su una coperta con una camicia a scacchi e pantaloncini blu, con un sorriso che sembra rivelare un dente mancante nella fila inferiore. La foto però è stata pubblicata in ritardo rispetto alle aspettative, probabilmente a causa delle circostanze personali della famiglia reale: come tutti sanno, la principessa del Galles sta affrontando le cure per il cancro. Dopo lo scandalo della foto ritoccata di Kate Middleton in occasione della festa della mamma in Inghilterra, l'attenzione si è fatta ancora più intensa sulle immagini divulgate da parte della famiglia reale. Le speculazioni e le critiche riguardo alla manipolazione delle immagini sono diventate una parte significativa del dibattito pubblico ogni volta che una nuova foto viene rilasciata dalla Royal Family. In questo caso, sono subito arrivate le conferme da parte di Palazzo: no, la foto del principe Louis «non è stata modificata».

