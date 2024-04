Compie 10 anni la gelateria che fa assaggiare gratuitamente il gelato appena preparato

La sede a Colli Aniene di Gelato D'Essai di Geppy Sferra compie 10 anni e organizza una grande festa! Un evento per festeggiare l'ennesimo traguardo di un'avventura iniziata nel lontano 2011 con l'apertura della prima gelateria in Via di Tor de’ Schiavi a Roma. Il concetto di Gelato D'Essai è quello di un laboratorio dove la fedeltà ai metodi artigianali è stata sempre considerata la strada migliore da seguire per ampliare gli orizzonti dell’arte gelatiera, sia nelle preparazioni e sia nei modi di consumare il gelato. Il gelato artigianale, insomma, diventa una vera e propria filosofia alimentare: un mondo di saperi, di gesti e di materie, ma soprattutto uno spazio in cui si pratica la ricerca di nuove possibilità per il gelato, ampliandone la peculiare vocazione nutritiva ben al di là del tradizionale ambito del dessert.

Foto GelatodEssai; musica Korben