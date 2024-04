Harry infuriato con Carlo per un commento su Meghan: cosa si sono detti

A quanto pare il principe Harry si sarebbe infuriato per un commento infelice fatto da Re Carlo. Ma di cosa si tratta? A quanto pare si tratterebbe del fatto di pagare per Meghan, stando alle ultime indiscrezioni di palazzo. Nelle pagine di “Our King”, l'autore Robert Jobson ci porta dietro le porte del palazzo, rivelando il rapporto teso tra Harry e gli altri reali senior. Il libro mette a nudo l'escalation di tensione tra Harry e suo fratello William, una situazione che, secondo quanto riferito, ha colto Carlo alla sprovvista. Jobson racconta di un momento particolarmente teso che ha fatto infuriare Harry. Questo momento, dunque, si sarebbe verificato durante un chinwag pre-matrimonio che avrebbe coinvolto entrambi i principi e loro padre. Al quale Harry intendeva dare la notizia del suo fidanzamento con Meghan. Ma William lo batté sul tempo. Quando Harry aveva iniziato ad affrontare l'argomento con Carlo, William sarebbe intervenuto con uno scettico: «Sei sicuro, Harold?». Eppure, la vera bomba sarebbe stata sganciata solo quando Carlo avrebbe espresso al figlio minore alcune perplessità su Meghan. Ovvero il fatto che potrebbe non essere in grado di sostenere finanziariamente Meghan a causa alle sue responsabilità nei confronti di Camilla, William, Catherine e dei loro figli in futuro. Si pensa che Carlo abbia svelato che «non poteva permettersi di pagare per Meghan in futuro». E che, a quel punto, Harry si sia infuriato. Aggiungendo al danno pure la beffa, a quanto pare il principe Harry si sarebbe sentito offeso durante un periodo di lotte interne e crescenti offese. Il libro di Jobson rivela che Harry credeva che suo fratello William disapprovasse Meghan (già da quando erano fidanzati), percependo dall'esterno la loro relazione come un rapporto vorticoso.

Foto Kikapress; musica Korben