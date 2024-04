Minaccia di morte la vicina per i soldi: scatta l'arresto

Da diversi mesi una 42enne di Casaluce non poteva affacciarsi al balcone della propria abitazione senza essere minacciata di morte e ingiuriata dal vicino di casa che continuava insistentemente a chiederle denaro. La scorsa settimana la donna, nella quale le continue aggressioni verbali avevano generato un perdurante stato d’ansia e di paura per la propria incolumità e di quella della figlia minore, anche lei minacciata in sua presenza, ha deciso di denunciare ai carabinieri della Stazione di Teverola le violenze subite. A seguito della denuncia i militari dell’Arma hanno subito attivato le procedure volte a tutelare e proteggere la vittima e la figlia minore e a denunciare un 39enne del luogo già noto alle forze dell’ordine.

Ma nonostante la denuncia per atti persecutori e tentata estorsione, ricevuta pochi giorni prima, il 39enne ha nuovamente aggredito verbalmente la vicina di casa minacciandola di morte se non gli avesse subito consegnato del denaro. Grazie ai servizi di vigilanza dinamica, eseguiti quotidianamente d’iniziativa dai carabinieri, è stato possibile garantire l’immediato intervento presso l’abitazione della donna dove, dopo aver sedato la lite, i militari hanno bloccato e arrestato il 39enne. L’uomo è stato condotto in caserma e, poi, accompagnato presso il carcere di Santa Maria Capua Vetere.