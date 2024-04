Alaska, donna si tuffa in un fiume ghiacciato per salvare il cane e i due muoiono abbracciati

L'infermiera Amanda Richmond Rogers, 45 anni, che è entrata in un fiume ghiacciato per cercare di salvare il suo cane, ma è stata trovata morta abbracciata all'animale.

Amanda era scomparsa il 23 dicembre 2023. All'epoca, si era tuffata nel fiume vicino ad Anchorage, in Alaska, negli Stati Uniti, dopo che Groot, il suo cagnolino, era caduto in acqua.

Dopo tre mesi di ricerche, il suo corpo è stato ritrovato lo scorso 24 marzo, abbracciata al cane. L'informazione arriva da sua sorella, Jennifer Richmond, in un servizio trasmesso dall'emittente KTUU, riportato da Noticias UOL.

Il giorno dell'incidente, Amanda stava passeggiando con suo marito Brian, quando Groot è precipitato nel fiume mentre cercava di bere.

Dopo che l'animale è scomparso nelle acque ghiacciate, Brian si è tuffato per cercare di salvare il cane, ma non ci è riuscito. Poi anche Amanda si è tuffata e non è più tornata a galla.

Amanda lascia il marito e quattro figli. «Amava i suoi cani quasi quanto amava i nostri figli. Anche loro - gli animali - fanno parte della nostra famiglia», ha raccontato Brian.